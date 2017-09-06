بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

فلاديفوستوك – (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن روسيا لا تعترف بالوضع النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف بوتين "أكدت للسيد مون جيه-إن موقفنا المبدئي: نحن لن نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية. البرنامج الصاروخي- النووي لبيونج يانج ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويقوض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية ويخلق تهديدا للأمن في شمال شرق آسيا".

وأكد بوتين، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية، ضرورة عدم الاستسلام للعواطف ودفع كوريا الشمالية إلى الزاوية، مشيرا إلى ضرورة الهدوء وتجنب الخطوات التي تؤدي إلى تصاعد التوتر.

ودعا الرئيس الروسي جميع الشركاء إلى الانتباه لخارطة الطريق التي وضعت بمشاركة روسيا لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه أعلن الرئيس الكوري الجنوبي أنه اتفق خلال مباحثاته مع بوتين على ضرورة تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر أنهما اشتركا في الرأي بأن الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا الشمالية هي طريق خاطئ، وهناك حاجة ملحة إلى تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس بوتين والحكومة الروسية يبذلان الجهود المختلفة لتبني قرار في مجلس الأمن الدولي والحل الدبلوماسي تحت المبدأ الواضح حول عدم التسامح مع التسلح النووي لكوريا الشمالية.