الإمارات تعلن افتتاح "لوفر أبوظبي" في 11 نوفمبر
11:21 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الإمارات تعلن افتتاح "لوفر أبوظبي"
أبوظبي - (د ب أ):
أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء الانتهاء من تنفيذ مشروع متحف اللوفر بأبوظبي، وأن افتتاحه سيكون في 11 نوفمبر المقبل.
وقال مسؤولون في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث للصحفيين إن المتحف "يعد أيقونة معمارية فريدة من نوعها، تسلط الضوء على مختلف الحضارات".
ووصف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد المشروع بأنه "واحة جامعة للفن والثقافة".
وأضاف في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم "مع افتتاح (لوفر أبوظبي)، ستعزز الإمارات حضورها الثقافي على مستوى العالم".
وتابع "المتحف يعبر عن نهج اﻹمارات في تواصلها الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع كافة شعوب العالم".
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