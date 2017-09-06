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زعيمة ميانمار: أزمة أقلية الروهينجا "شوهتها المعلومات الخاطئة"

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مصراوي Masrawy

زعيمة ميانمار: أزمة أقلية الروهينجا "شوهتها المعلومات الخاطئة"

11:18 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي

ناي بي داو – (أ ش أ):

قالت زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي" إن الأزمة في ولاية (راخين) التي يسكنها أقلية الروهينجا المسلمة قد شُوهت بـ"المعلومات الخاطئة"، وذلك في أول تصريح لها بشأن أعمال العنف والاضطهاد المتصاعدة ضد الروهينجا.

وأضافت سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء - إن الأخبار المزيفة تعد سببا في إشعال التوتر في المنطقة.

وكان العديد من الأشخاص حول العالم قد طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسحب جائزة نوبل للسلام من سوتشي عقب عدم إدانتها لأعمال العنف التي تحدث في بلادها.

يذكر أن عشرات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قد فروا إلى بنجلاديش هربا من أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ 25 أغسطس الماضي.

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Asha

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