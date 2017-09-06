محكمة العدل الأوروبية تلزم المجر وسلوفاكيا باستقبال لاجئين

بروكسل - (د ب أ):

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قرارا يلزم المجر وسلوفاكيا باستقبال لاجئين.

وقضت المحكمة في بروكسل بقانونية قرار الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عام 2015 بإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد؛ ما يعني ضرورة التزام الدول الممتنعة عن تنفيذ القرار.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت خلال ذروة أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا في 22 سبتمبر عام 2015 على إعادة توزيع 120 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا على دول أخرى في الاتحاد، وذلك رغم معارضة المجر وسلوفاكيا ورومانيا والتشيك.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد يتضمن لاجئين لديهم فرصا جيدة للحصول على اللجوء في أوروبا، بسبب انحدارهم على سبيل المثال من سوريا التي تعاني من الحرب.

وتسبب هذا القرار منذ ذلك الحين في خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث رفضت بولندا أيضا استقبال لاجئين.

ورأت محكمة العدل الأوروبية أن القرار الذي تم اتخاذه في ذلك الحين كان سليما، كما كان وسيلة مناسبة لتخفيف الأعباء عن الدولتين المستقبلتين للاجئين، إيطاليا واليونان.

وإذا واصلت المجر وسلوفاكيا ودول خرى في الاتحاد الامتناع عن تنفيذ القرار، فإنه من الممكن أن تتخذ المفوضية الأوروبية إجراءات على أسس قانونية ثابتة ضد هذه الدول بسبب انتهاكها ميثاق الاتحاد الأوروبي، قد تصل إلى حد فرض غرامات مرتفعة عليها.

وكانت المفوضية الأوروبية بدأت خطوات أولية في هذا الاتجاه ضد المجر وبولندا والتشيك في يونيو الماضي.