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وزير التعليم العالي يعلن زيادة حافز الجودة لأعضاء تدريس الجامعات والأزهر

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يعلن زيادة حافز الجودة لأعضاء تدريس الجامعات والأزهر

11:02 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يعلن زيادة حافز الجودة لأعضاء تدريس الجامعات والأزهر

خالد عبدالغفار

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا رقم 1933 لسنة 2017 بزيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية.

وذكر الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيادة تمول من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارًا من 1 أبريل 2017، لافتًا إلى أن قرار زيادة الحافز جاء بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات.

وأكد الوزير أن الزيادة التي تم إقرارها تعتبر بداية لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية، والركيزة الأساسية لأي عملية تطوير منشودة، مشيرًا إلى أن الخطوات القادمة في تحسين الأجور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هذه الزيادة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية المصرية جاءت بالتزامن مع العلاوة الدورية والأخرى الاستثنائية التي تم صرفها للعاملين بالجامعات والمراكز البحثية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والبحثية.

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