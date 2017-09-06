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إحالة وكيل وزارة بهيئة الخدمات البيطرية للمحاكمة لإهداره مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

إحالة وكيل وزارة بهيئة الخدمات البيطرية للمحاكمة لإهداره مليون جنيه

10:56 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

إحالة وكيل وزارة بهيئة الخدمات البيطرية للمحاكمة لإهداره مليون جنيه

هيئة النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

وافقت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، للمحاكمة بعد ثبوت إهداره أكثر من مليون جنيه.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، الذي أعده المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عبد الحميد يونس عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية "وكيل وزارة"، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام شركة بسداد التأمين النهائي المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانا في المواعيد المقررة قانوناً بإجمالي مبلغ مليون و6601 جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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