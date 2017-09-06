بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة قانون المرور الجديد وتقنين الأراضي

كتب - محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل؛ ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصادية واﻻجتماعية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلًا عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها، وكذلك جهود الوزارات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.

كما يتابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية، وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة عيد الأضحى، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن انتظام تشغيل قطارات السكك الحديدية، واﻻستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.

كما يناقش المجلس قانون المرور الجديد وذلك لتمهيدًا للموافقة عليه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب.

وأوضح "إسماعيل" في تصريحات صحفية، أنه "يجب أن يناقشه مجلس الوزراء بدقة حتى يخرج في أفضل صورة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري".