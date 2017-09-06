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عريقات: الاستيطان الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85%

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مصراوي Masrawy

عريقات: الاستيطان الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85%

10:44 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

عريقات: الاستيطان الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85%

رام الله - (د ب أ):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأربعاء إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85% مقارنة مع العام الماضي.

وذكر عريقات في بيان صحفي أن إسرائيل طرحت ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية بين يناير وأغسطس من العام الجاري، بما يمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85% مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016 .

وأشار إلى أن ذلك "يهدف إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى (بلدية القدس)، بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية".

وبحسب البيان، حث عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، على "اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب بـ"مساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة".

ودعا عريقات دول العالم إلى "نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، واصفاً أية محاولات لمنع النشر بـ"غير الأخلاقية والمتواطئة مع الإنكار المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني".

وختم عريقات رسالته بالتأكيد على أن "القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق شعبنا التي طال انتظارها، بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأمريكية وبقية الجهات الفاعلة الدولية المهتمة باستئناف العملية السياسية".

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