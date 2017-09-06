كهربائي يتهم 3 أشخاص بتصويره عاريا لابتزازه في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اتهم كهربائي، 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، اليوم الأربعاء، باستدراجه وتصويره عاريًا، لإجباره التوقيع على إيصالات أمانة، على خلفية مشادات سابقة بينهم، في دائرة قسم طهطا، شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بلاغًا من "أحمد خلف عبدالرحمن عبدالمولى"، كهربائي، بتضرره من كلاً من "محمود صابر محمود"، ونجله "السيد"، وأمين شرطة "محمد. ع. ح" من قوة مركز طهطا، يقيمون في ناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا، لقيامهم بالاتفاق مع إحدى الفتيات وتدعى "نجلاء" لا يعلم باقي بياناتها، لاستدراج المجني عليه لشقة ملك المتهم الأول، كائنة بذات الناحية وتصويره عاريًا، وإجباره لتوقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول، لوجود خلافات سابقة بين المبلغ والمتهم الثالث.

وألقي القبض على المتهمين، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 8972 جنح قسم طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.