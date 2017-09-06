اليوم.. وصول وسفر 2729 راكبا من موانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - داليا منير:

يستعد ميناء الزيتيات، اليوم اﻷربعاء، لاستقبال السفينة "أرزوجاز" على متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع في السعودية.

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين "عمان" و"بوسيدون إكسبريس" على متنهما 187 راكبًا، بينما تغادر العبارة "القاهرة" على متنها 86 راكبًا، وشهد الميناء بالأمس استقبال 154 راكبًا، ومغادرة 484 راكبًا آخرين.

من ناحبة أخرى، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة "الرياض" على متنها 599 راكبًا، كما شهد الميناء بالأمس استقبال ومغادرة العبارة "الرياض" على متنها 474 راكبًا.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة "سينا" على متنها 163 راكبًا، فيما شهد الميناء باﻷمس استقبال 104 ركاب ومغادرة 478 راكبًا.