وزارة التخطيط توافق على توزيع اعتمادات خطة القليوبية للعام المالي 2018

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، على إعادة توزيع اعتمادات استثمارات خطة المحافظة للعام المالى 2017/2018 على برامج الخطة وعلى المدن والأحياء.

كما جرى الموافقة أيضا على شراء سيارة كابينة مزدوجة، و8 سيارات كابينة مفردة، لخدمة المدن والأحياء.

وطلبت الوزارة من المحافظة إعداد دراسات جدوى لإنشاء كوبري بمدينة قليوب بتكلفة 90 مليون جنيه، وتغطية وتطوير محور ترعة الباسوسية بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك تأمين الطرق والشوارع والميادين بكاميرات المراقبة بتكلفة 27 مليون جنيه، لإمكانية توفير إعتماد وقدره 217 مليون جنيه للمحافظة.