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بالصور.. إزالة 10حالات تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 10حالات تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

10:36 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح حسام محمدين مهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية و إدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بدار السلام بإزالة تلك المخالفات.

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