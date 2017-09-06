أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

10:31 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

محكمة طنطا

الغربية – مروة شاهين:

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سعد عوض مصطفى وعضوية المستشارين أشرف جمال فؤاد، وسامي رجب، وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، نظر رابع جلسات محاكمة المتهمين في قضية بيع "أطفال السفاح" بالمحلة الكبرى.

وقررت هيئة المحكمة في جلستها الماضية، ضبط وإحضار كافة المتهمين على ذمة القضية مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار المتهم الأول "ع. ت" طبيب نساء وتوليد، بعدما أخلي سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 15 حالة تعدّ بالبناء على أراضٍ زراعية بالغربية

    أخبار

  • بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

    أخبار

  • ضبط 2 طن ملح و189 عبوة أغذية أطفال فاسدة في الغربية

    أخبار

  • محافظة الغربية: اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة السحابة السوداء

    أخبار

إعلان

5f0c76accc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء