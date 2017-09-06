اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سعد عوض مصطفى وعضوية المستشارين أشرف جمال فؤاد، وسامي رجب، وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، نظر رابع جلسات محاكمة المتهمين في قضية بيع "أطفال السفاح" بالمحلة الكبرى.

وقررت هيئة المحكمة في جلستها الماضية، ضبط وإحضار كافة المتهمين على ذمة القضية مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار المتهم الأول "ع. ت" طبيب نساء وتوليد، بعدما أخلي سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا.