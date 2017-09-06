مسؤول كردي: الأجواء السياسية والشعبية مهيأة لإجراء استفتاء كردستان

أربيل (العراق)- (د ب أ):

صرح عبدالله ورتي عضو اللجنة العليا للاستفتاء في كردستان اليوم، الأربعاء، بأن مدن كردستان دخلت أجواء الحملات الدعائية، بعد انطلاقها رسميا يوم أمس.

وقال ورتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مدن كردستان دخلت أجواء الحملات الدعائية تمهيدا لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من الشهر الجاري، وسيعبر الجميع عن موقفهم بشكل حر".

وأضاف أن "اللجنة المشرفة على الاستفتاء وجهت الدعوات للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والدولي للمشاركة في متابعة سير عمليات الاستفتاء التي ستجري تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم".

وأوضح أن منتسبي "الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة سيدلون بأصواتهم قبل يوم من عملية الاقتراع من أجل فسح المجال لهم لتأمين مراكز الاقتراع في جميع مدن الإقليم، بما فيها مدينة كركوك".

واعتبر أن معارضة البعض للاستفتاء "تدخل من باب أن لديهم ملاحظات ومقترحات بشأن موضوع الاستفتاء وتوقيته، ولديهم وجهات نظر، وهذا أمر طبيعي، ولكني أعتقد أن الجميع سيذهبون إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، وبالتأكيد سيكون هناك مؤيدون ورافضون، فهذا أساس العملية الديمقراطية".