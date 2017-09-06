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النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

10:11 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كتب- محمد الصاوي:
تشهد الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، إزدحامًا مروريًا بسبب عودة الموظفين لأعمالهم، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور، لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر تكدسًا مروريًا بالاتجاه القادم من المهندسين، وحتى مدينة نصر، ومن الجيزة اتجاه وسط البلد، واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول، وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف، والمتجه من ميدان مصطفى محمود، ظهرت كثافات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان كثافات مرورية متقطعة في حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد مروري.

في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق - الإسكندرية الزراعي.

وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي، وفي الاتجاه العكسي ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية، وشهد شارعا فيصل والهرم وكوبري عباس، والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

وظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد، ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني، وبنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا، وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصرالدين ونزلة جامعة القاهرة.

كما ظهرت كثافات عالية بشارع فيصل من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبري فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة بسبب أعمال كوبري الجيزة المعدني، وكذلك الأمر في شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبري قصر النيل، ومحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفي طريقه إلى ميدان لبنان، والأمر في شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، الذي تباطأت حركة السيارات به بسبب المواقف العشوائية بميدان الجيزة في إعاقة حركة المرور وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقي.

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