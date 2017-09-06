القبض على هارب وبحوزته 9قطع حشيش بمحطة مترو دار السلام

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، من ضبط "ا ص، 22 سنه"، أثناء تواجده بمحطة دار السلام لمترو الأنفاق، وبتفتيشه وقائياً عثر بحوزته على 9 قطع من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، وزنت جميعها حوالي 30 جرام وهاتف محمول .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحول للاتصال بعملائه، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات قسم شرطة أول شبرا الخيمة " شروع في سرقة " كلى مستأنف حصر غيابي بالسجن 3 سنوات .

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول مترو الأنفاق، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الأوزبكية لقيده وعرضه على النيابة.