كيف تتعاملين في حالة ابتلاع طفلك جسم غريب؟

كتبت - ميادة وسام:

تحسس الأشياء بأصابع اليد، ثم وضعها بالفم، هو وسيلة الطفل لاستكشاف البيئة المحيطة به، لذلك يجب على الأم أن تنتبه لطبيعة الأشياء الموجودة حوله، بحيث لا تكون صغيرة بدرجه يمكنه ابتلاعها، مثل الخرز، وقطع البازال الصغيرة، والبطاريات الصغيرة التى توجد ببعض ألعاب الأطفال، والعملات المعدنية .

وتذكر الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بالقصر العينى، أنه فى حالة ابتلاع الطفل لجسم غريب، ووقوفه فى المرئ، يمكن للأم ملاحظة ذلك من خلال محاولة الطفل للسعال المستمر، وكذلك عدم قدرته على التنفس، وتغير لون وجهه بسبب قلة الهواء الذى يستطيع الطفل استنشاقه، ويمكن للأم اتباع ثلاث طرق لإسعاف ابنها في هذه الحالة وهى:

1. النظر بداخل فمه، وفي حالة رؤية الجسم الغريب، محاولة التقاطه بأصابع يدها.

2. يقف الطفل مائلاً إلى الأمام بزاوية حوالى 45 درجة، ثم تقوم الأم بتوجيه ضربة فوق منتصف الظهر، لمساعدته على دفعها وإخراجها من الفم.

3. تقوم الأم باحتضان طفلها بحيث يكون ظهره ملاصق لجسدها من الأمام، ثم تقوم بوضع اليد اليسرى،أسفل عظمة القص "، الموجودة عند بداية "فُم" المعدة، ووضع اليد اليسرى عليها، ثم الضغط عليها باليد اليمنى عدة مرات، حتى يتم إخراجها.

وأضافت "نهي" ضرورة توجيه هذه الإسعافات بسرعة حتى لا يختنق الطفل، أما فى حالة ابتلاعه لشئ استقر فى المعدة، يجب الإسراع بالذهاب إلى المستشفى لضرورة عمل منظار، واستخراجه.

ويعد التدليك سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد. ولهذا الغرض ينبغي تدليك بشرة الوجه والرقبة باليدين برفق، مع استعمال لوشن مضاد للشيخوخة، ويُفضل أن يحتوى على مادة " بالميتويل أوليجوببتيد" "Palmitoyl Oligopeptide"، التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم.