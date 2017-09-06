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بي بي سي: غرق 5 أطفال على الأقل من الروهينجا في بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

بي بي سي: غرق 5 أطفال على الأقل من الروهينجا في بنجلاديش

10:04 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

بي بي سي: غرق 5 أطفال على الأقل من الروهينجا في بنجلاديش

ارشيفية

داكا- أ ش أ:

ذكرت قوات حرس الحدود في بنجلاديش أن خمسة أطفال على الأقل لقوا مصرعهم إثر غرق العديد من القوارب التي كانت تقل أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من ميانمار.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، الأربعاء، أن الحادث وقع في أحد الأنهار على الحدود مع ولاية "راخين" في ميانمار، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية لزيادة حصيلة الضحايا.

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن نحو 123 ألفا من أقلية الروهينجا فروا إلى بنجلاديش منذ بداية أعمال العنف في ميانمار في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون في ولاية راخين وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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