الرئيس الإسرائيلي يفتتح نصبًا لقتلى "عملية ميونخ" عام 1972
الرئيس الإسرائيلي يفتتح نصبًا لقتلى "عملية ميونخ" عام 1972
10:02 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
ميونخ- (د ب أ):
يفتتح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، نصبا لقتلى ما يعرف إعلاميا بـ"عملية ميونخ" التي حدثت عام 1972 وقُتل فيها عدد من الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة أولمبية استضافتها ميونخ.
وكان عناصر من "منظمة أيلول الأسود" الفلسطينية احتجزوا أفرادا من الفريق الأولمبي الإسرائيلي كرهائن خلال الدورة من أجل الإفراج عن أسرى محتجزين لدى إسرائيل.
وانتهت عملية احتجاز الرهائن، وكذلك عملية الإنقاذ، بمقتل 11 من الرياضيين وأحد رجال الشرطة، فضلا عن خمسة فلسطينيين.
ويرافق ريفلين في المراسم في ميونخ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ورئيس حكومة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا هورست سيهوفر.
كما من المتوقع أن يشارك في المراسم عائلات ضحايا قتلى العملية.
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