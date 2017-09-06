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بوتين لنظيره الكوري الجنوبي: روسيا لا تقبل بكوريا شمالية نووية

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مصراوي Masrawy

بوتين لنظيره الكوري الجنوبي: لا تقبل بكوريا شمالية نووية

09:47 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

بوتين لنظيره الكوري الجنوبي: روسيا لا تقبل بكوريا شمالية نووية

موسكو- (د ب أ):
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الكوري الجنوبي "مون جاي إن" أن روسيا لا تقبل بكوريا شمالية نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، اليوم الأربعاء، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في فلاديفوستوك: "لقد أكدت للسيد مون جاي إن موقفنا المبدئي: إننا لا نعترف بالوضع النووي لكوريا الشمالية".

إلا أن الرئيس الروسي أكد على أنه لا يمكن حل الأزمة الكورية الشمالية بالعقوبات. وقال بعد محادثاته مع مون: "من الواضح أنه من المستحيل حل مشكلات شبه الجزيرة الكورية من خلال العقوبات والضغط فقط".

وأضاف: "يجب ألا نستسلم للانفعالات ونضيق الخناق على ".

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