ترامب قد يتراجع عن قرار إلغاء برنامج "داكا"

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداه لمراجعة قراره بشأن إلغاء برنامج "داكا " في حال لم يتمكن الكونجرس من الخروج بحلول أخرى بشأن مصير المستفيدين من البرنامج ويقدر عددهم بنحو 800 ألف شخص.

وأبدى الرئيس أيضا استعدادا للعمل مع الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس لإصلاح قوانين الهجرة .

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أوردتها قناة " الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن أمام مجلسي الشيوخ والنواب ستة أشهر للتعامل مع هذا الملف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها ستوقف رسميا العمل ببرنامج "داكا " الذي يسمح ببقاء مهاجرين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا.