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صرف رواتب العمالة المصرية بمجموعة بن لادن السعودية بعد استئنافها العمل

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مصراوي Masrawy

صرف رواتب العمالة المصرية بمجموعة بن لادن بعد استئنافها العمل

09:52 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

صرف رواتب العمالة المصرية بمجموعة بن لادن السعودية بعد استئنافها العمل

صرف رواتب العمالة المصرية بمجموعة بن لادن السعودية

كتبت - نورا ممدوح :

تستأنف مجموعة بن لادن بالمملكة العربية السعودية العمل في مشاريع الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية موسم الحج للعام الحالي 1438 هجرية، وذلك بعد توقف عامين عن العمل.

وبحسب بيان صحفي صادر من وزارة القوى العاملة، فان ذلك يتيح صرف بقية الرواتب المستحقة للعمالة المصرية والجنسيات الأخرى، بعد أن تم صرف راتب 3 شهور متأخرة قبل العيد بأيام.

تلقي الوزير تقريرا بذلك، من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن المهندس عبد اللطيف صالح مدير مشروعات بشركة بن لادن شدد علي استكمال تنفيذ مشاريع المسجد الحرام خلال الأيام القادمة بناءً علي توجيهات وزارة المالية السعودية بعد انتهاء موسم حج ونجاح الجهود المبذولة من قبل المسئولين السعوديين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وقد استأنفت المجموعة العمل من 14 أغسطس الماضي.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات للمستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة، بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول.

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