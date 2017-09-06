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العصار يلتقى وزير التعليم العالي لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

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مصراوي Masrawy

العصار يلتقى وزير التعليم العالي لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

09:48 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

العصار يلتقى وزير التعليم العالي لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

العصار يلتقى وزير التعليم العالي

كتب- مصطفى المنشاوي:
التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة الإنتاج الحربى؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للجان العمل المشتركة المشكلة من الوزارتين لتفعيل التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة للدولة.

وأعرب الوزيران في بداية الاجتماع عن حرصهما على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارتين للاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتجهيزات والمعدات والمعامل المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربى والهيئات والمصانع التابعة لها لخدمة المشروعات البحثية القومية والقضايا ذات الأولوية للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد العصار ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة؛ مشيرا إلى ان الوزارة توفر كافة الدعم اللازم للباحثين والعلماء المصريين لتنفيذ الأفكار والجهود البحثية لديهم فى مختلف المجالات داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربي بما يساهم فى حل المشكلات التى تواجه الصناعة وتحقيق نهضة صناعية حقيقية فى .

وأضاف العصار، أن الوزارة تعمل على توفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية وخاصة كليات الهندسة والعلوم بالشركات التابعة للوزارة ليكونوا نواه مدربه ومؤهله لاحتياجات سوق العمل ولتحقيق التواصل بين مجتمع البحث العلمي والصناعة مما يساهم فى النهوض بالموارد البشرية وتحقيق التقدم الاقتصادي المستهدف لمصر.
من جانبه، شدد عبد الغفار على ضرورة الاستفادة من العقول البشرية وخاصة شباب الباحثين من مختلف التخصصات العلمية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى المشروعات القومية ذات الأولوية ومنها: تحلية المياه، والطاقة، والزراعة، والغذاء.

وأكد عبدالغفار على أهمية التواصل مع المبعوثين المصريين باعتبارهم ثروة قومية للاستفادة منهم فى تحقيق أغراض التنمية المنشودة خلال الفترة المقبلة فى المشروعات البحثية المشتركة بين الوزارتين فى القضايا ذات الأولوية للدولة.

كما طلب وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتحديد المجالات والتخصصات العلمية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة بما يخدم المشروعات القومية للدولة، وكذلك الدول المتفوقة فى هذه التخصصات والمجالات بحيث يتم إرسال بعثات علمية لها؛ لتأهيل عدد من الباحثين المصريين للاستفادة منهم فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة .

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع أبرز المشروعات التي قامت بها اللجنة المشتركة من الوزارتين فى المجالات ذات الأولوية لخدمة خطة التنمية بالدولة ومنها: التعاون بين المركز القومي للبحوث ومركز التميز العلمى والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربى والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لإنتاج عدة أنواع من الكواشف الطبية محلياً بدلاً من الاستيراد، والتعاون مع المركز القومي للبحوث فى مجال مشروعات تحلية المياه والذى يضم ثلاثة مشروعات.

واتفق الطرفان على ضرورة التواصل والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وكذلك المصانع والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى؛ للاستفادة من القدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية، والمعامل والأجهزة والمعدات المتوفرة لدى الجانبين بما يخدم الصناعة فى مصر .

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