وزير القوى العاملة: أسرة "الدسوقي" المتوفي بإيطاليا تستحق معاشا كاملا

كتبت - نورا ممدوح :

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المتوفي عوض الدسوقي محمد ، الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي في 18 أغسطس الماضي، ومساعدتها في الحصول علي مستحقات عائلها لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلي أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، أفادت بأن العامل المتوفي بلدته طلخا بمحافظة الدقهلية، وأن أسرته مكونة من زوجة وأربعة أبناء وتقيم بإيطاليا ، وتوفي عائلها، عوض الدسوقي محمد، في مدينة لودي الإيطالية في 18 أغسطس 2017 ، وكان يعمل حلابا بأحدي مزارع المواشي.

وقام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع هيئة التأمينات التي أفادت بأن الأسرة تستحق معاشا كاملا، وذلك لالتزام عائلها وحرصه علي الاشتراك في منظومة التأمينات الإيطالية وسداد الأقساط بصورة منتظمة، وقد تم إخطار أسرة المواطن المتوفي بحقها في المعاش الكامل، فضلا عن إرشادهم بالمستندات المطلوبة لتجهيزها حتي يتم صرف المعاش فورا.