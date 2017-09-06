"القوي العاملة": صرف مستحقات متأخرة لـ 3 عمال بالأردن

كتبت - نورا ممدوح:

تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلي أنه تم خلال أيام عيد الأضحى حل 3 شكاوي لمواطنين مصريين بصرف مستحقاتهم المالية، وتسليمهم جوازات سفرهم التي كانت محجوزة لدي صاحب العمل بالمخالفة لقانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية.

وقال الملحق العمالي عمرو الدسوقي، إنه قام بالتواصل مع أصحاب الأعمال والكفلاء وديا لحل هذه المشاكل، وقد توجه العمال بالشكر للوزير ومكتب التمثيل العمالي علي سرعة التدخل والاستجابة .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الوزير بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.