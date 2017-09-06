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3 أسلحة لمحاربة التجاعيد ..تعرفي عليهم

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مصراوي Masrawy

3 أسلحة لمحاربة التجاعيد ..تعرفي عليهم

09:37 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

3 أسلحة لمحاربة التجاعيد ..تعرفي عليهم

3 أسلحة لمحاربة التجاعيد ..تعرفي عليهم

(د ب أ) - 

تمثل التجاعيد شبحا مخيفا لكل امرأة؛ حيث إنها تسلب المرأة شبابها وتُفقد وجهها نضارته وحيوته.

ولمحاربة التجاعيد أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية بحماية البشرة من أشعة الشمس، التي تعجّل بعملية الشيخوخة. ولهذا الغرض ينبغي استعمال كريمات واقية من الشمس ومستحضر كريم أساس ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس، مع مراعاة ألا يقل مُعامل الحماية عن 30. ومن المهم أيضا عدم إغفال منطقة الرقبة عند تطبيق الكريمات.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التغذية السليمة تلعب أيضا دورا مهما في مواجهة التجاعيد؛ حيث إن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، والذي يسهم بدوره في التمتع ببشرة خالية من التجاعيد.

وتعد الأسماك من المصادر الغنية بأوميجا 3، مع مراعاة تناولها بعد الساعة 18، كي لا يقوم الجسم بتحويلها إلى طاقة، وإنما ليستخدمها في عملية تجديد خلايا البشرة.

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مصراوي Masrawy

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