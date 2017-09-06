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السيسي: مباحثاتي مع رئيس فيتنام تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

: مباحثاتي مع رئيس فيتنام تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب

09:27 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

السيسي: مباحثاتي مع رئيس فيتنام تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب

هانوي- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وخاصة الصعيد الاقتصادي. مشيرا إلى أن تولي أهمية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري.

وقال الرئيس السيسي في كلمة خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيس فيتنام في هانوي اليوم الأربعاء:"لقد تناولتُ مع فخامة الرئيس في مباحثاتنا اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ضوء أن نجاحات فيتنام في مجالات الصناعة والتجارة، تُعتبر نموذجاً يستحق التأمل لتحقيق النهضة الاقتصادية للشعوب، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والخصوصية الثقافية".

وأضاف الرئيس أنه أعرب لنظيره الفيتنامي عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري، وعرض في هذا الإطار التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، على صعيد المشروعات الوطنية الكبرى، التي تهدف إلى توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، خاصة على طول محور منطقة قناة السويس، التي تعد ممراً مائياً هاماً للملاحة الدولية، وشرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، والتي باتت تُمثل تهديداً مشتركاً لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، وأكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حدٍ لها، بعد أن أصبحت تٌعرقل مساعينا لتوفير المناخ الأنسب للنمو الاقتصادي، وتلبية طموحات شعوبنا في الحياة الآمنة.

وقال الرئيس السيسي إنه عرض في هذا السياق، الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي لا تقتصر فقط على الوسائل العسكرية والأمنية، وإنما تمتد لتشمل الثقافة والتعليم، فضلاً عن تجديد الخطاب الديني بحيث يتواكب مع مستجدات العصر، ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي، وذلك حتى يمكن تحقيق نتائج حاسمة في هذه المواجهة.

وأشار إلى أن مصر وفيتنام ارتبطتا على مدار عقود، بعلاقات متميزة تتسم بالاحترام المتبادل، والتنسيق والتعاون المشترك، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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