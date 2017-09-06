سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|743 إلى 745
|عيار 22
|681 إلى 683
|عيار 21
|650 إلى 652
|عيار 18
|557 إلى 559
|عيار 14
|433 إلى 435
|عيار 12
|371 إلى 373
|الاونصة
|23,103 إلى 23,174
|الجنيه الذهب
|5,200 إلى 5,216
|الكيلو
|742,857 إلى 745,143
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads