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سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

 

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 743 إلى 745
عيار 22 681 إلى 683
عيار 21 650 إلى 652
عيار 18 557 إلى 559
عيار 14 433 إلى 435
عيار 12 371 إلى 373
الاونصة 23,103 إلى 23,174
الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216
الكيلو 742,857 إلى 745,143

المصدر : 365

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