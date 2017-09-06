سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وكافة البنوك، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم في الصرافات، سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار في السوق السوداء” والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.

سعر الدولار فى السوق السوداء وكافة البنوك

17.70 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.60 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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