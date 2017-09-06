أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شحوط باخرة سياحية أثناء مرورها في النيل بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شحوط باخرة سياحية أثناء مرورها في النيل بسوهاج

08:45 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

شحوط باخرة سياحية أثناء مرورها في النيل بسوهاج

باخرة سياحية

سوهاج - أ ش أ:
شحطت باخرة سياحية على متنها 9 سائحين ألمان أثناء مرورها فى المجرى المائى لنهر النيل بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج وتم الإستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لسحب الباخرة.

وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بشحوط عائمة سياحية أثناء مرورها فى المجرى المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة جرجا فانتقلت قيادات المديرية وضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية وقسم شرطة السياحة والآثار وتبين من المعاينة والفحص شحوط الباخرة السياحية ( كلوب فيجن ) ويستقلها 9 سائحين ألمان فى الإتجاه من مدينة قنا إلى مدينة سوهاج جنوب كوبرى مدينة جرجا.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للباخرة والإستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لسحبها وتعويمها وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم بسوهاج

    أخبار

  • البالون الطائر بالأقصر.. رحلة في السماء وطيران في قلب الحضارة (صور)

    أخبار

  • محافظ سوهاج: رفع 14 طن مخلفات بنطاق "طما"

    أخبار

  • القبض على تاجر فحم هارب من 62 حكما قضائيا في سوهاج

    أخبار

إعلان

695ea3a452.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء