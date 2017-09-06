شحوط باخرة سياحية أثناء مرورها في النيل بسوهاج

سوهاج - أ ش أ:

شحطت باخرة سياحية على متنها 9 سائحين ألمان أثناء مرورها فى المجرى المائى لنهر النيل بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج وتم الإستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لسحب الباخرة.

وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بشحوط عائمة سياحية أثناء مرورها فى المجرى المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة جرجا فانتقلت قيادات المديرية وضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية وقسم شرطة السياحة والآثار وتبين من المعاينة والفحص شحوط الباخرة السياحية ( كلوب فيجن ) ويستقلها 9 سائحين ألمان فى الإتجاه من مدينة قنا إلى مدينة سوهاج جنوب كوبرى مدينة جرجا.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للباخرة والإستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لسحبها وتعويمها وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.