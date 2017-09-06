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مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم بسوهاج

08:33 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم بسوهاج

مستشفى-سوهاج-التعليمى

سوهاج - أ ش أ:
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي (سوهاج - البحر الأحمر) بدائرة المركز.

وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة ملاكي قيادة محمد محمد حسن (40 عامًا) ويقيم بدائرة مركز سوهاج بسيارة أخرى ربع نقل (دوبل كابينة) قيادة حازم محمد سالم (40 عامًا) بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأولى، ونتج عن الحادث مصرع كل من: قائد السيارة الأولى ومينا صدقي حكيم ( 27 عامًا - عامل)، ووالده صدقي حكيم جاد (68 عاما - مزارع) من مستقلي السيارة الأولى، وخالد أحمد حسين (43 عامًا - محاسب) من مستقلي السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الثانية، و5 أشخاص آخرين رفقته بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

نُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي وسوهاج العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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