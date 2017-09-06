أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الفيتنامي يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي في هانوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الفيتنامي يستقبل بالقصر الرئاسي في هانوي

08:16 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الرئيس الفيتنامي يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي في هانوي

الرئيس ونظيره الفيتنامى

هانوي - أ ش أ:
استقبل الرئيس الفيتنامى ترونج تان سانج الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي في العاصمة هانوي.

وقد أجريت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي في مدخل القصر الرئاسي حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف، فيما اصطف مجموعة من الأطفال لتحية الرئيسين.

ويعقد الرئيس السيسي، الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلي فيتنام في أول زيارة للرئيس مصري منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وهانوي ، سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين الفيتناميين تستهدف دعم التعاون بين القاهرة وهانوي، كما يشارك في منتدى الاستثمار المصرى الذي يعقد بالعاصمة هانوي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التجارة: حريصة علي توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين

    أخبار

  • السيسي يصل فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري

    أخبار

  • بعد مشاركته بقمة "البريكس".. الرئيس يغادر الصين متوجهًا إلى فيتنام

    أخبار

  • السيسي: حريصون على تطوير التعاون المشترك مع جنوب إفريقيا وتجمع "بريكس"

    أخبار

إعلان

107519c421.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017