الرئيس الفيتنامي يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي في هانوي

هانوي - أ ش أ:

استقبل الرئيس الفيتنامى ترونج تان سانج الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي في العاصمة هانوي.

وقد أجريت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي في مدخل القصر الرئاسي حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف، فيما اصطف مجموعة من الأطفال لتحية الرئيسين.

ويعقد الرئيس السيسي، الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلي فيتنام في أول زيارة للرئيس مصري منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وهانوي ، سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين الفيتناميين تستهدف دعم التعاون بين القاهرة وهانوي، كما يشارك في منتدى الاستثمار المصرى الذي يعقد بالعاصمة هانوي.