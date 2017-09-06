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السيسي يصل فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري

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مصراوي Masrawy

يصل فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري

05:47 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

السيسي يصل فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هانوي - أ ش أ:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية فيتنام قادمًا من مطار شيامن الدولي بالصين، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" التي عقدت خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر الجاري.

ذكرت ذلك القناة الأولى بالتليفزيون المصري، صباح اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور فيتنام منذ بداية العلاقات بين القاهرة وهانوي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات سياسية واقتصادية لدعم التعاون بين القاهرة وهانوي، فضلاً عن المشاركة في منتدى الاستثمار المصري الفيتنامي الذي يعقد بالعاصمة الفيتنامية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدين.

وتأتى هذه الزيارة بعد أيام من زيارة أجراها كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، في 23 أغسطس الماضي، التقيا خلالها رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، في مقر رئاسة الوزراء، وكل من وزيري التخطيط والاستثمار، والنقل الفيتناميين، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الاستثمار والبورصة، والاتفاق أيضًا على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون في مجال الموانئ، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد منتدى أعمال مصري فيتنامي.

وتتطلع إلى فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة، خصوصًا في محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي.

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مصراوي Masrawy

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