أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

04:07 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ـ أحمد كامل:
لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بمركبة "توك توك" على الطريق الفرعي "سدس - سمسطا" جنوبي غرب محافظة بني سويف.

استقبل مستشفى سمسطا المركزي جثة نور رجب محمد 19 سنة، و3 مصابين: رجب جابر حسين أبو العلا 18 سنة، وعمر خلف سلامة 18 سنة، مصابين بنزيف في المخ، وأسامة أحمد عبد السلام 19 سنة، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وجميعهم مقيمون بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 3 متهمين بقتل مساعد شرطة في بني سويف

    أخبار

  • علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة "توك توك" في الشرقية

    أخبار

  • عامل يقتل شقيقته خنقا ويدعي وفاتها ببني سويف

    أخبار

  • 6 آلاف مواطن زاروا حديقة حيوان بني سويف في يومي العيد

    أخبار

إعلان

992c9a707e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء