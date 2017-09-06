مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
04:07 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
مستشفى بني سويف العام
بني سويف ـ أحمد كامل:
لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بمركبة "توك توك" على الطريق الفرعي "سدس - سمسطا" جنوبي غرب محافظة بني سويف.
استقبل مستشفى سمسطا المركزي جثة نور رجب محمد 19 سنة، و3 مصابين: رجب جابر حسين أبو العلا 18 سنة، وعمر خلف سلامة 18 سنة، مصابين بنزيف في المخ، وأسامة أحمد عبد السلام 19 سنة، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وجميعهم مقيمون بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف العام.
وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى التحقيق.
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