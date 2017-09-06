مقتل مراهق وإصابة آخر في مشاجرة مسلحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قُتل مراهق طعنًا بسلاح أبيض (مطواة) وأصيب آخر، في مشاجرة وقعت الثلاثاء بين طلاب في المرحلة الثانوية بمدينة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد صالح إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم عن مشاجرة بين أربعة طلاب بناحية منطقة التفتيش دائرة المركز، أسفرت عن قتيل ومصاب، نقلوا إلى المستشفى المركزي.

انتقل إلى موقع الحادثة العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى نائب مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، والرائد حمدي أبورية رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم.

وتبين أن المشاجرة اندلعت إثر خلافات قديمة بين طرف أول: "محمود. ط. إ" ١٧ سنة - أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى توفي إثره، و"أحمد م.ع.م.إ" ١٧ سنة - أصيب بجرح طعني في البطن، ويقيمان بقرية البكاروة الغربية دائرة المركز، وطرف ثان: "أحمد م.ع.ن" ١٧ سنة، و"محمود م.إ.ش" ١٧ سنة، يقيمان بقرية شوغي دائرة المركز، وجميعهم طلاب بالمرحلة الثانوية.

ألقي القبض على الطرف المعتدي (الثاني)، وحرز السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة". وبمواجهة المتهمين، أقرا بأن خلافات قديمة مع الطرف الأول (المجني عليهما) كانت سببًا في المشاجرة.

أودع القتيل مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل المصاب إلى قسم الجراحة بالمستشفى نفسه لتلقي العلاج اللازم، وحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩٨٦٨ لسنة ٢٠١٧ جنح مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.