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"الداخلية" تكشف تفاصيل مصرع شرطي وإصابة ضابطين بالسويس

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تكشف تفاصيل مصرع شرطي وإصابة ضابطين بالسويس

01:19 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:
كشف وزارة الداخلية تفاصيل مصرع شرطي وإصابة مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة الأربعين في محافظة السويس بطلقة خاطئة من سلاح ميري.

و‏‫قال بيان للوزارة، صدر اليوم الأربعاء، إنه "أثناء إشراف مأمور قسم شرطة الأربعين ورفقته رئيس وحدة البحث الجنائي بالقسم على تسليم وتسلم الخدمات وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة بإجراء احتياطات أمن السلاح خرجت طلقة على سبيل الخطأ؛ أصابت مأمور القسم ورئيس المباحث ومندوب شرطة محمد نعيم عبدالحميد من قوة وحدة مباحث القسم، والذي توفي متأثرًا بإصابته".

وأضاف البيان أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

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