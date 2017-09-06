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"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار عقار الفيوم

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار عقار الفيوم

01:10 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

انفجار الفيوم

كتب - علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تفاصيل انفجار وقع بعقار في محافظة الفيوم.

وقالت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أبلغت مساء الثلاثاء بتسريب غاز في أحد العقارات الكائنة بحي السلخانة دائرة قسم ثان الفيوم، أدى إلى انفجار أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة 11 آخرين.

وأضاف البيان أنه بانتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار الذي وقع بالطابق السادس من العقار المشار إليه تبين تهشم جدران المنزل وتضرر ثلاث منازل مجاورة فضلاً عن وقوع تلفيات بـ 5 سيارات ودراجة بخارية (تروسيكل).

وأوضح البيان أنه تم إخلاء العقارات المجاورة لحين انتداب لجنة فنية للوقوف على سلامة العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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