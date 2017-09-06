جنايات القاهرة تنظر محاكمة 18 متهما في "عنف منشأة ناصر"
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 18 متهما في "عنف منشأة ناصر"
12:43 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- عمرو علي:
تنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهمًا باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة منشأة ناصر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام اليماني وناصر يوسف حسن، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، هاني حمودة، وعبد المسيح فل.
أسندت النيابة للمتهمين، باستعراضهم القوة يوم 21 مارس 2015، والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض وقاطني المنطقة على حد سواء؛ لترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم.
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