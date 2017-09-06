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بتهمة هتك عرض طفل.. فرد أمن بمدرسة دولية أمام جنايات شمال القاهرة

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مصراوي Masrawy

بتهمة هتك عرض طفل.. فرد أمن بمدرسة دولية أمام جنايات شمال القاهرة

12:38 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

بتهمة هتك عرض طفل.. فرد أمن بمدرسة دولية أمام جنايات شمال القاهرة

كتب- عمرو علي:

تستأنف محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة فرد أمن متهم بهتك عرض طفل بمدرسة دولية في مدينة نصر.

تفاصيل القضية تعود إلى أبريل العام الماضي، عندما حررت والدة طفل ليبي الجنسية يبلغ من العمر 3سنوات، محضرا بقسم شرطة أول مدينة نصر، تتهم "تامر م."، فرد أمن بمدرسة دولية بمدينة نصر، بالتعدي الجنسي على طفلها.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أنها ليست المرة الاولى، وأكد عدد من الأطفال اعتياد فرد الأمن "المتهم" الاعتداء عليهم جنسيا، وأسندت النيابة له تهمة هتك العرض، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.

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