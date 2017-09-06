"عز" و"عسل" أمام الجنايات في "تراخيص الحديد"

كتب- عمرو علي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق؛ بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، والمعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب، وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

محكمة النقض سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشد 10 سنوات للمتهمين، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضيَّ بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأمرت بإعادة محاكمة "عز وعسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.