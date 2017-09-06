الحكم على ضابط قتل طالبا بمشاجرة مع مسؤول "لازم حازم"
الحكم على ضابط قتل طالبا بمشاجرة مع مسؤول "لازم حازم"
12:26 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- عمرو علي:
تصدر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على الضابط "م. خ." المتهم بقتل طالب بمرحلة الثانوية العامة خلال فض مشاجرة.
يصدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف ومحمد عبد المالك، بسكرتارية عصام ترك.
تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين أهالي وجمال صابر، مسؤول حركة "لازم حازم"، نتج عنها مقتل سعد السيد، ولدى تدخل قوات الأمن لفضها، أطلق الضابط أعيرة نارية بشكل عشوائي، أسفرت عن مقتل طالب وإصابة زميله.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جريمة قتل بعد ليلة حمراء في حدائق القبة.. حنان خانت زوجها ودفعته لقتل
-
قطعوا يده وقتلوه بـ 20 طعنة.. تفاصيل التضحية بـ "عامل المعادي" قبل
-
مصدر: القبض على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته في "التجمع
-
مصدر أمني يكشف هوية المتهمين بالاعتداء على لواء وأسرته بالتجمع الخامس
إعلان
إعلان