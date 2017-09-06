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الحكم على ضابط قتل طالبا بمشاجرة مع مسؤول "لازم حازم"

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مصراوي Masrawy

الحكم على ضابط قتل طالبا بمشاجرة مع مسؤول "لازم حازم"

12:26 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

تصدر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على الضابط "م. خ." المتهم بقتل طالب بمرحلة الثانوية العامة خلال فض مشاجرة.

يصدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف ومحمد عبد المالك، بسكرتارية عصام ترك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين أهالي وجمال صابر، مسؤول حركة "لازم حازم"، نتج عنها مقتل سعد السيد، ولدى تدخل قوات الأمن لفضها، أطلق الضابط أعيرة نارية بشكل عشوائي، أسفرت عن مقتل طالب وإصابة زميله.

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مصراوي Masrawy

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