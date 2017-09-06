اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة بديع وآخرين في "أحداث قسم العرب"
اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة بديع وآخرين في "أحداث قسم العرب"
12:21 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان
كتب- عمرو علي:
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين، في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013، وراح ضحيتها 5 مواطنين.
في فبراير 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، وسرقة أسلحة وذخيرة من قسم شرطة العرب.
المحكمة قبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون ضد أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
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