جنايات الجيزة تنظر محاكمة 14 متهما بالانضمام إلى "داعش عين شمس"

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لتنظيم داعش، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.