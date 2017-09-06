الجنايات تستأنف محاكمة 379 متهمًا في "فض اعتصام النهضة"
الجنايات تستأنف محاكمة 379 متهمًا في "فض اعتصام النهضة"
12:14 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- عمرو علي:
تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهما محبوسا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، مقاومة السلطات بالقوة، تعطيل سير وسائل النقل، وتخريب المنشآت الحكومية.
كما وجهت أيضا لهم تهم احتجاز مواطنين وتعذيبهم بدنيا، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي.
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