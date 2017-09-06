10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكوريين الشماليين لن يتخلوا عن برنامجهم النووي، وهنأ الرئيس السوري بشار الأسد، قوات الجيش التي ساهمت في فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" على مدينة دير الزور، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كوريا الشمالية وضعت الملايين من البشر في دائرة الخطر، وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن دعم إيران للإرهاب يعد تهديدًا للعالم برمته.

1- بوتين: الكوريون الشماليون لن يتخلوا عن برنامجهم النووي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية "لا جدوى منه"، مضيفا "أنهم لن يتخلوا عن برنامجهم النووي وإن أكلوا العشب".

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2- الأسد للجيش السوري: أثبتم أنكم على قدر المسئولية

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، قوات الجيش التي ساهمت في فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش"

الإرهابي عن مدينة دير الزور.

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3- ميركل: تجربة كوريا الشمالية النووية "انتهاك صارخ"

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، معتبرة أنها تعد "انتهاكا صارخا" للاتفاقيات الدولية.

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4-أمين عام الأمم المتحدة: بيونج يانج تضع ملايين البشر في دائرة الخطر

الأمين العام للأمم المتحدة (يسارًا) ورئيس إقليم كردستان (يمينًا) في أربيل في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كوريا الشمالية وضعت الملايين من البشر في دائرة الخطر،

وأضاف: "التجارب النووية لكوريا الشمالية تهدد استقرار ملايين الأشخاص في العالم، معربا عن إدانته للاختبار

النووي الذي أعلنت كوريا الشمالية إجراءه تحت الأرض مؤخرًا.

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5- الجبير: لا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب

وزير الخارجية السعودي خالد الجبير في القاهرة في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يوجد حصار على قطر ولا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب

وتدعم العمليات الإرهابية إعلاميًا، في إشارة إلى الأزمة القطرية مع الدول الخليجية.

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6-رئيس وزراء اليمن: المشروع الإيراني فى المنطقة العربية باء بالفشل

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في عدن في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن مشروع إيران في المنطقة العربية باء بالفشل وتحطمت

أحلامهم بالسيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية، مضيفًا: "بعد عاصفة الحزم صارت لدينا قوة تحافظ على

أمننا واستقرارنا وتحافظ على هويتنا العربية والإسلامية".

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7- قرقاش: التصعيد الإعلامي لـ"أزمة قطر" يؤجج المشاعر ولا يقود للحل

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التصعيد الإعلامي الذي تشهده أزمة قطر مؤسف

ومتوقع، مشيرًا إلى أنه يوقد المشاعر ويؤججها، لكنه لا يقود إليّ الحلول.

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8- أوباما: استهداف المهاجرين الصغار "تصرف خاطئ"

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين

الصغار في أمريكا المعروف اختصارًا بـ"داكا". وقال: "يمكن أن تكون الهجرة قضية مثيرة الجدل، لكن استهداف

المهاجرين الصغار تصرف خاطئ لأنهم لم يفعلوا أي خطأ".

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9- الرئيس الإسرائيلي: إيران تهديد للمنطقة والعالم

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين - أرشيفية

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن دعم إيران للإرهاب يعد تهديدا ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم برمته.

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10- السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي (يسارًا) وعاهل الأردن الملك عبد الله (يمينًا) بمطار الملكة علياء في عمان 28 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها، مشيرًا إلى اتفاق القاهرة مع رؤية "البريكس" في ضرورة توفير التمويل المالي اللازم للبنية الأساسية.

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