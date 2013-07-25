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محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر

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محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر

شهد الدكتور صلاح محمد عبد المجيد، محافظ قنا، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى غزوة بدر، والذى أقيم، اليوم الخميس، بمسجد سيدى عبد الرحيم القناوى عقب أداء صلاة العشاء والتروايح.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ صالح السقطى عن أحداث الغزوة والدروس المستفادة منها.

حيث أكد السقطى إن السبب الأول لغزوة بدر، والدافع الأصلى لخروج المسلمين مع رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، لم يكن القتال والحرب، وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء على عير قريش، واسترداد أموال المسلمين المهاجرين، وإرهاق لاقتصاد المشركين.

حضر الاحتفال سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة الصحة والشئون الاجتماعية، والإسكان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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مصر 365