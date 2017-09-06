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رسميًا.. انضمام أسوان لشبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. انضمام أسوان لشبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية

11:41 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

رسميًا.. انضمام أسوان لشبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية

أسوان - إيهاب عمران:

تلقى محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، خطابًا من David Atchoarena مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ( UIL ) بشأن ترحيب المعهد بحصول مدينة أسوان على عضوية اليونسكو العالمية للمدن التعليمية GNLC.

من جانبه، أكد المحافظ أن حصول أسوان على شهادة العضوية في شبكة اليونسكو جاء عقب تقديم المحافظة ملفًا كاملاً عن ما تتميز به من توافر المؤسسات التعليمية والثقافية ومراكز الشباب والمتاحف المختلفة كمراكز للتعلم النشط ونشر المعرفة والثقافة وخلق بيئة تعليمية جيدة، وتم التقدم بهذا الملف للحصول على العضوية في مايو 2016 لتكون أسوان مدينة وقبلة للتعلم والمعرفة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رئيس الجامعة ومديري التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة وجهاز شؤون البيئة ومتحفي النوبة والنيل وأيضًا الدكتورة مرفت السمان منسق مدينة أسوان لمدن التعلم والمعرفة بشبكة اليونسكو العالمية.

وأوضحت الدكتورة مرفت السمان أنه تم الإعداد المسبق بالتنسيق بين كل الجهات المعنية للمشاركة في هذه المسابقة بملف متميز وعلى أعلى مستوى، وهو ما ساهم في منح أسوان شهادة العضوية بالشبكة رغم المنافسة القوية مع العديد من مدن العالم، مشيرةً إلى أنه تم عقد اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية بين كل الجهات المعنية لتحديد المهام والتكليفات لإكمال منظومة التعاون فيما بينهم حتى يتسنى تنفيذ أسلوب العمل الجديد خلال الفترة المقبلة.​

انضمام اسوان لمدن التعلم

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