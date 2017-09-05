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توقف حركة قطارات كفر الشيخ بسبب سقوط "بوجي" جرار

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مصراوي Masrawy

توقف حركة قطارات كفر الشيخ بسبب سقوط "بوجي" جرار

11:33 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

قطار

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

توقفت حركة القطارات في كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، بخط "قلين - كفر الشيخ - شربين"، بسبب تعطل أحد القطارات، إثر سقوط البوجي الأمامي لجراره، في محطة قطار قرية محلة موسى.

تلقى العميد إيهاب دويدار، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من ناظر محطة قطار قرية محلة موسى دائرة القسم، بتعطل القطار رقم ٨٩٩ القائم من محطة قلين، والمتجه إلى محطة شربين، نتيجة سقوط البوجي الأمامى لجرار القطار.

انتقل مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ رفقة المقدم محمد جاويش رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين أن هناك عيوب فنية بخط السكة الحديد في محطة قطار محلة موسى، أدت إلى سقوط البوجي الأمامي لجرار القطار، وجرت الاستعانة بونش الصيانات من محطة طنطا لإعادة بوجي القطار للقضبان.​

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