تسمم أسرة كاملة في أسيوط إثر تناول وجبة غذائية فاسدة
تسمم أسرة كاملة في أسيوط إثر تناول وجبة غذائية فاسدة
11:33 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
أسيوط - مصراوي:
أصيبت 5 أفراد من أسرة واحدة في قرية البلايزة بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "منى. ج" 35 سنة، و"جمال" و"فاطمة" و"مروة" و"رحاب" من أسرة واحدة، مقيمين بقرية البلايزة بمركز أبوتيج، إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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