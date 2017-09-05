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تسمم أسرة كاملة في أسيوط إثر تناول وجبة غذائية فاسدة

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مصراوي Masrawy

تسمم أسرة كاملة في أسيوط إثر تناول وجبة غذائية فاسدة

11:33 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تسمم أسرة كاملة في أسيوط إثر تناول وجبة غذائية فاسدة

أسيوط - مصراوي:

أصيبت 5 أفراد من أسرة واحدة في قرية البلايزة بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "منى. ج" 35 سنة، و"جمال" و"فاطمة" و"مروة" و"رحاب" من أسرة واحدة، مقيمين بقرية البلايزة بمركز أبوتيج، إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.​

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مصراوي Masrawy

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