وزارة الشباب تدعم 21 ناديًا في أسوان بـ 1.2 مليون جنيه

أسوان - إيهاب عمران:

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعم مالى قدره 1.2 مليون جنيه لصالح 21 نادي رياضي بمحافظة أسوان.

صرح بذلك هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأضاف أن الدعم المالي يتراوح ما بين 25 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه لكل نادي, حسب البطولة التي ينافس عليها النادي، بهدف تحفيز الأندية واللجان الرياضية على المنافسة القوية من خلال توفير الانتقالات والصرف على الفرق الرياضية التي تلعب باسم أسوان.

وأكد رشدي على أن هذا الدعم يستفيد منه 14 ناديًا بنطاق مركز ومدينة أسوان؛ هي: أسوان، وغرب سهيل، ووادي النيل، والهلال، والتحرير، والشمس، وأبو الريش قبلي، والبسيون، وغرب أسوان، والشبان المسلمين، والشبان المسيحيين، والنصر، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نادى التجديف والرياضات المائية.

وفي نطاق مركز ومدينة دراو يستفيد من الدعم ناديا الجمهورية، والفروسية، إلى جانب نادي الشعب بكوم أمبو، وأندية بلانة، والشبان المسلمين بدابود، وأبو سمبل بمركز نصر النوبة، فضلاً عن نادي الاتحاد بمركز إدفو.​